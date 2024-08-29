بالصور: تراشقوا بالطماطم وسبحوا في صلصتها.. اندلاع حرب حمراء في إسبانيا.. ما القصة؟

ويقام المهرجان السنوي في آخر يوم أربعاء من شهر أغسطس، وشارك هذا العام نحو 22 ألفاً من السائحين والزوار في حرب التراشق بالطماطم باستخدام آلاف الأطنان من الثمرة الحمراء، التي تشتهر بزراعتها هذه البقعة الجغرافية من إسبانيا.