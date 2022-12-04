20 صورة مذهلة: العملاق ينهض.. بركان هاواي يكشر عن أنيابه

ظل بركان "ماونا لوا" في جزر هاواي في سبات طويل منذ 38 عامًا قبل أن ينفجر مجددًا معلنًا عن نفسه، وناثرًا حممه ونوافير اللهب، وذلك لليوم الخامس على التوالي في الولاية الأمريكية.
ويُعد "ماونا لوا" أكبر بركان نشط في العالم، وهذه هي المرة الأولى التي يثور فيها منذ عام 1984، عندما قذف حممه لمدة 3 أسابيع متتالية في حينها، ومنذ ذلك الوقت وهو في سبات طويل، قبل أن يقرر مواصلة نشاطه.
ويُشكل تدفق الحمم المتواصل تهديدًا كبيرًا لأحد الطرق المهمة الرابطة بين شرق وغرب أرخبيل الجزر القابعة في المحيط الهادي، وذلك في الوقت الذي يواصل فيه السياح التدفق على موقع البركان لمشاهدته عن قرب، والتقاط الصور إلى جواره.
وتستعرض "سبق" في هذا التقرير المصور مجموعة من الصور المذهلة للبركان النشط التي نشرتها وكالة "رويترز".