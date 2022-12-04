20 صورة مذهلة: العملاق ينهض.. بركان هاواي يكشر عن أنيابه

ويُعد "ماونا لوا" أكبر بركان نشط في العالم، وهذه هي المرة الأولى التي يثور فيها منذ عام 1984، عندما قذف حممه لمدة 3 أسابيع متتالية في حينها، ومنذ ذلك الوقت وهو في سبات طويل، قبل أن يقرر مواصلة نشاطه.