إيران.. أزمة مياه كارثية وسياسات الزراعة في قلب الاتهامات

ورغم تفاقم الجفاف، ما زالت إيران متمسكة بخططها لتحقيق الاكتفاء الذاتي، إذ أقر البرلمان العام الماضي خطة تنمية خماسية تهدف إلى إنتاج 90% من المنتجات الغذائية الأساسية محليًا، بما يشمل القمح، الشعير، الأرز، البقوليات، اللحوم، والسكر.