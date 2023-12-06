تصيب الأطفال وتنتشر في أوروبا والصين.. ما هي الميكوبلازما الرئوية؟

وأوضحت الشبكة أنه في الأسبوع الماضي، أفاد خبراء أوروبيون يقومون بمراقبة الميكوبلازما في 45 موقعًا في 24 دولة، أن حالات الإصابة، التي انخفضت إلى أقل من 1% خلال الوباء، بدأت في الارتفاع مرة أخرى في بداية العام. وبحلول هذا الصيف والخريف، كان هناك متوسط زيادة بأكثر من أربعة أضعاف، مع زيادات أكبر في آسيا وأوروبا؛ وفقًا لتقرير نُشِر في مجلة "لانسيت ميكروب".