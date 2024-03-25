يمكن مشاهدته بالعين المجردة.. الأرض بانتظار انفجار كوني "يحدث مرة واحدة في العمر"

وقال "شيفر" إن هؤلاء الرهبان بالقرب من أوغسبورغ، ألمانيا، لم يعرفوا ماذا كان هذا في ذلك الوقت؛ لكنهم سلطوا الضوء على الانفجار باعتباره أحد أهم حدثين في العام، وأطلقوا عليه باللاتينية "signum mirabile"، والذي يترجم إلى "فأل خير"؛ حيث كان يُعتقد أنها علامة جيدة.