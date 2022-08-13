تغيرات دراماتيكية وفيلة بحر.. مأزق ذوبان الجليد ينذر بالخطر!

وقال الباحث الرئيس في الدراسة التي نشرت في دورية "Science Advances"، آندي تومسون: "إذا كانت الآلية التي درسناها نشطة في العالم الحقيقي، فهذا يعني أن معدل الذوبان سيزيد بنسبة 20- 40 في المئة، فوق التوقعات الخاصة بنماذج المناخ العالمي، التي لا يمكنها عادة محاكاة التيارات القوية القريبة من القارة المتجمدة الجنوبية".