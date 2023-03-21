مجلس أئمة أستراليا: غداً المكمل لشهر شعبان والخميس غرة رمضان

جاء ذلك خلال اجتماعٍ عقده المجلس برئاسة كبير مفتي أستراليا الشيخ الدكتور إبراهيم أبو محمد، الذي هنّأ عامة المسلمين بقُرب حلول شهر رمضان المبارك، لافتاً إلى أن أول صلاة تراويح ستكون بعد صلاة عشاء يوم غدٍ الأربعاء.