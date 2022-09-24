توفير الطاقة.. جامعة فرنسية تغلق أبوابها لمدة أسبوعين في الشتاء

وفي مقطع فيديو موجّه للطلاب نُشر على موقع "يوتيوب"، أوضح ميشيل دينكين، رئيس هيئة التدريس الألزاسية، أنه سيتم وضع "أسبوع ثالث من عطلة عيد الميلاد في أوائل يناير، وأسبوع كامل من التعلم عن بُعد في فبراير"؛ حيث ستبدأ بداية العام الدراسي المقرر مبدئيًّا في 3 يناير 2023، في 9 يناير، بعد أسبوع من الإغلاق الإداري، دون توفير أي تعليم.