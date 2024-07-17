يومان على انفجارها.. "الحريديم" قنبلة موقوتة في إسرائيل وهذه قصتهم

وتعود قصة إعفائهم من التجنيد إلى عام 1951 حينما أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، ديفيد بن جوريون، إلى رئيس الأركان ييجال ييدين، معلنًا عن قرار بإعفاء طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية الإلزامية، مشيرًا إلى أن هذا الإعفاء ينطبق فقط على الطلاب الذين يدرسون التوراة، وكان يبلغ عددهم حينها نحو 400 طالب.