رسائل مشفرة وفيلمان شهيران.. اتهامات لـ"FBI" بالتقصير في قضية "سفاح الأبراج"

وقال توماس كولبير، الصحفي الاستقصائي وقائد الفريق، في بيان صحفي هذا الأسبوع: إن أحد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI" أخبر أن فرانسيس بوست، أحد المحاربين القدامى في القوات الجوية، يعتبر مشتبهاً به في القضية وفقاً لعينات الحمض النووي.