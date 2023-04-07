حول العالم في صورة.. اتسعت لـ5 آلاف شخص.. أكبر مائدة إفطار رمضانية في مصر تخطف الأنظار وتجذب التفاعل

وكانت المائدة الضخمة قد بدأت في عام 2013 بإفطار بسيط لخمسة أصدقاء أمام منزلهم في الحي الشعبي، قبل أن تتسع على مدار السنوات الماضية لتتسع لنحو 5 آلاف، بعد أن أعجب أهل الحي بالفكرة، ورغبتهم في امتداد السعادة والبهجة لتشمل الجميع.