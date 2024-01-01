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خلال احتفالات رأس السنة.. الشرطة الفرنسية تعتقل أكثر من 200 شخص في باريس
بعد نشر أكثر من 90 ألف شرطي وسط أعلى مستوى تهديد إرهابي
أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، أن رجال الشرطة الفرنسيين اعتقلوا 211 شخصاً ليلة رأس السنة الجديدة.
وأضاف دارمانين، في منشور له على "إكس": "في تلك الليلة، حشدنا مجدداً قوات المحافظة على القانون من أجل ضمان سلامتنا. شكرا لهم على التزامهم بالقضية. مرت الاحتفالات الكبرى بسلام، ولا سيما في باريس، حيث تجمع أكثر من مليون شخص. وتم اعتقال 211 شخصاً".
ويوم الجمعة الماضي، وفق روسيا اليوم، قال وزير الداخلية الفرنسي، إنه سيتم نشر أكثر من 90 ألفاً من رجال الشرطة والدرك في جميع أنحاء فرنسا عشية رأس السنة الجديدة لضمان الأمن والقانون والنظام وسط أعلى مستوى من التهديد الإرهابي.