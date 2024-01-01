خلال احتفالات رأس السنة.. الشرطة الفرنسية تعتقل أكثر من 200 شخص في باريس

وأضاف دارمانين، في منشور له على "إكس": "في تلك الليلة، حشدنا مجدداً قوات المحافظة على القانون من أجل ضمان سلامتنا. شكرا لهم على التزامهم بالقضية. مرت الاحتفالات الكبرى بسلام، ولا سيما في باريس، حيث تجمع أكثر من مليون شخص. وتم اعتقال 211 شخصاً".