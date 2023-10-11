الفيديو.. شاهد الحريق الضخم الذي أوقف العمل بمطار لوتون اللندني
بثت وسائل إعلام بريطانية لقطات للحريق الذي اشتعل في مطار لوتون اللندني مساء الثلاثاء، وتسبب في تعليق العمل بالمطار اليوم الأربعاء.
وأعلنت سلطات مطار اللندني تعليق كل الرحلات الجوية حتى منتصف نهار الأربعاء بسبب حريق كبير أدى لانهيار جزئي في أحد مرائبه.
وحسب وكالة أنباء "فرانس برس"، قالت إدارة المطار الواقع شمال العاصمة البريطانية والذي يبعد حوالى 40 كلم عن وسطها: إن "سلامة ركابنا وموظفينا تظل أولويتنا الرئيسية؛ وبالتالي فقد قررنا تعليق كل الرحلات الجوية حتى الساعة 12.00 (11.00 ت غ) من ظهر يوم الأربعاء".
واندلع الحريق قرابة الساعة التاسعة مساء الثلاثاء في موقف للسيارات بُنِيَ مؤخرًا في المطار الذي يخدم شركات منخفضة التكلفة.
وأظهرت مشاهد بثتها وسائل إعلام بريطانية مبنىً متعدد الطوابق مشتعلًا بينما أفاد شهود على وسائل التواصل الاجتماعي بوقوع انفجارات.
وقالت هيئة الإسعاف المحلية في منشور على منصة "إكس": إن خمسة أشخاص -هم أربعة أطفائيين وموظف بالمطار- نُقلوا إلى المستشفى، مضيفة أن الحريق أسفر عن جريح سادس؛ لكن إصابته كانت طفيفة وقد تم علاجه في الموقع.