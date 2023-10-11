الفيديو.. شاهد الحريق الضخم الذي أوقف العمل بمطار لوتون اللندني

وقالت هيئة الإسعاف المحلية في منشور على منصة "إكس": إن خمسة أشخاص -هم أربعة أطفائيين وموظف بالمطار- نُقلوا إلى المستشفى، مضيفة أن الحريق أسفر عن جريح سادس؛ لكن إصابته كانت طفيفة وقد تم علاجه في الموقع.