أثناء نظر قضية قتل طفل.. شاهد "فيديو الفضيحة" الذي تَسبب في استقالة قاضية أمريكية

وقالت شبكة "سي إن إن": هذا ما وقع للقاضية تريسي سودرستروم، من ولاية أوكلاهوما الأمريكية، وهي القاضية التي قدمت استقالتها كجزء من تسوية مع الولاية، بعد أن اتهامها بسلوك غير لائق؛ حيث كشفت صور ومقاطع فيديو القاضيةَ وهي منشغلة بهاتفها المحمول خلال المحاكمة.