تزايد القروض.. التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة يدفع الأسر الأمريكية لسحب مدخرات التقاعد

ووجدت فيديليتي أن 2.8% من المشتركين في برنامج التقاعد قد حصلوا على قرض بضمان حسابهم في الربع الثالث من العام الجاري، بزيادة عن 2.4% في الربع الثالث في عام 2022. وبشكل عام، كان هناك نحو عامل من بين 6 عمال، أو ما نسبته 17.6% لديه قرض قائم، بما يمثل زيادة عن 17.2% في الربع السابق و16.8% في الربع الثالث من العام الماضي.