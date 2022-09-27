فيديو حادثة مأساوية.. لحظة اصطدام طائرتين في ألمانيا

وفي العادة؛ فمن مهمة هذه النوع من الطائرات "الأكروبات" المشاركة في الاستعراضات الفنية الجوية ورسم البسمة على وجوه الناس؛ لكن هذا لم يقع في حادثة الطائرتين، وفق صحيفة "الصن" البريطانية.