مُسجل بحقّها 30 قضية.. كمين بالكويت يسقط امرأة نصبت على مواطنين

لم تهنأ امرأة كويتية بما جمعته من أموال المواطنين الراغبين في الاستثمار، بذريعة إقامة مشاريع اتضح أنها وهمية، إذ أسقطها رجال المباحث في الكويت، بعد أن سُجلت بحقها 30 قضية نصب واحتيال.
وفي التفاصيل، نقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصادر أمنية، أنّ عدداً من المخافر في مختلف المحافظات تلقت العديد من شكاوى قدمها متضرّرون من تعرضّهم للنصب والاحتيال على يد امرأة أوهمتهم بالاستثمار في مشاريع مقابل أرباح، ثم توارت عن الأنظار، مشيرة إلى أنّ عدد القضايا المسجلة بلغ 30 قضية أحيلت إلى رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية لكشف ملابساتها.
وقالت المصادر إنّ "التحريات التي أجراها رجال المباحث دلت على أنّ المتهمة مواطنة كويتية، وضالعة في إيهام ضحايا بمشاريع وهمية، حيث اعتادت في كل عملية أن تنصب شباكها على من يتورط معها من خلال إبرام عقد رسمي لكي لا يشك في أمرها، ثم تتسلم المبلغ المتفق عليه، والذي يتراوح عادة ما بين 5 إلى 10 آلاف دينار، نظير أن تقوم بدفع الأرباح شهرياً، وحتى تُطمئن الطرف الآخر تقوم بدفع أول قسط من الأرباح ثم تتوارى عن الأنظار، بحثاً عن ضحية أخرى، بعد أن تجري تغييراً لمقر سكنها".
وأضافت المصادر الأمنية: "عندما حانت ساعة الصفر، تم نصب كمين للمتهمة من قبل رجال المباحث أسفر عن الإيقاع بها، وبالتحقيق معها اعترفت بما نُسب إليها، وتم حجزها على ذمة التحقيق".