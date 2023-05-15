مُسجل بحقّها 30 قضية.. كمين بالكويت يسقط امرأة نصبت على مواطنين

وقالت المصادر إنّ "التحريات التي أجراها رجال المباحث دلت على أنّ المتهمة مواطنة كويتية، وضالعة في إيهام ضحايا بمشاريع وهمية، حيث اعتادت في كل عملية أن تنصب شباكها على من يتورط معها من خلال إبرام عقد رسمي لكي لا يشك في أمرها، ثم تتسلم المبلغ المتفق عليه، والذي يتراوح عادة ما بين 5 إلى 10 آلاف دينار، نظير أن تقوم بدفع الأرباح شهرياً، وحتى تُطمئن الطرف الآخر تقوم بدفع أول قسط من الأرباح ثم تتوارى عن الأنظار، بحثاً عن ضحية أخرى، بعد أن تجري تغييراً لمقر سكنها".