"لا تحملوني خذوا الأطفال فقط".. أوجاع أم فلسطينية تحت البرد والأمطار كما يصفها شاهد عيان

"لا تحملوني، خذوا الأطفال فقط".. هكذا ينطلق لسان حال أم فلسطينية تقف في العراء تحت الأمطار الغزيرة رفقة أطفالها الذين يرتجفون بردًا ورعبًا، ولفحات الهواء البارد تضربهم من كل جانب، ولا تريد تلك الأم شيئًا سوى أن يحمل أحدهم أطفالها في سيارته بعيدًا عن الموت غزة.

وفي منشور له منصة "إكس"، يكتب عضو لجنة الطوارئ في بلدية غزة، عاصم النبيه، ما رآه بعينه من مأساة خلال مروره على الطريق، فيصف في سطوره ما لاقته الأم، وينقل معاناتها التي لا تنتهي والتي تمثل معاناة كل أم فلسطينية في غزة، وهي تبحث عن وسيلة تنقلها وتنقل أبنائها بعيدًا عن ساحة الحرب، والقصف الإسرائيلي المميت على القطاع.