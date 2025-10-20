علماء روس يطورون ذكاءً اصطناعيًا لتشخيص أورام الدماغ

وأوضح المشرف على البحث، ميخائيل إيفانشينكو، أن النظام يعتمد على نماذج التعلم الآلي لتشخيص أحد أكثر أنواع الأورام عدوانية، وهو الورم الدبقي. ويعمل النظام على تحديد النوع الفرعي للورم والتنبؤ باحتمال بقاء المريض على قيد الحياة، مشيرًا إلى أن من المنتظر أن يُسهم مستقبلاً في اختيار العلاج الأمثل.