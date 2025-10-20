علماء روس يطورون ذكاءً اصطناعيًا لتشخيص أورام الدماغ

في تطور علمي جديد، طوّر علماء روس من مركز أبحاث الذكاء الاصطناعي ومعهد بيولوجيا الشيخوخة في جامعة "لوباتشيفسكي" الحكومية بمدينة نيجني نوفغورود، نظام ذكاء اصطناعي يُستخدم لتصنيف أورام الدماغ وتقييم مدى خطورتها على المرضى.
وأوضح المشرف على البحث، ميخائيل إيفانشينكو، أن النظام يعتمد على نماذج التعلم الآلي لتشخيص أحد أكثر أنواع الأورام عدوانية، وهو الورم الدبقي. ويعمل النظام على تحديد النوع الفرعي للورم والتنبؤ باحتمال بقاء المريض على قيد الحياة، مشيرًا إلى أن من المنتظر أن يُسهم مستقبلاً في اختيار العلاج الأمثل.
ويستند النظام إلى تحليل نشاط 13 جينًا رئيسيًا ترتبط بثلاثة أنواع فرعية من الأورام الدبقية: الورم النجمي، والورم الدبقي قليل التغصن، والورم الأرومي الدبقي.
وأشار إيفانشينكو إلى أن الطرق التقليدية لتشخيص الأورام الدبقية لا توفر دائمًا نتائج دقيقة، بسبب الاعتماد على الدراسات النسيجية والبحث عن طفرات فردية، والتي قد تُنتج تشخيصات متضاربة. كما أن تقنيات التصوير بالرنين المغناطيسي قد تفشل في توفير بيانات كافية نظرًا لعدم تجانس الورم.
وبيّن أن النظام الجديد يستخدم الشبكات العصبية لتحليل بيانات الجينات النشطة وغير النشطة، ما يتيح تقييمًا دقيقًا لمستوى نشاطها لدى كل مريض. وأضاف: "يستطيع الطبيب مراجعة تشخيص الشبكة العصبية وتأكيده أو طلب مزيد من الفحوص، كما أن وجود تفسير للتشخيص والتنبؤ أمر ضروري لبناء الثقة في أنظمة الذكاء الاصطناعي وتسهيل اتخاذ القرارات السريرية".