بالصور: تماسيح وثعابين محترقة.. مشاهد قاسية من حرائق الغابات في البرازيل

وكان عدد الحرائق منذ بداية العام حتى 9 يونيو الجاري أعلى بنسبة 935% عما كان عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا للأرقام الصادرة عن المعهد الوطني البرازيلي لأبحاث الفضاء (INPE).