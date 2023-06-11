جريمة تَكشفت بعد 9 سنوات.. قتلها وأذاب جسدها بالأسيد وأخفاه بالجدار

واختفت سيبورا جاجاني (22 عامًا) منذ تسع سنوات، بعد فترة وجيزة من انفصالها عن صديقها، لكن شرطة توريمولينوس المحلية تخلت عن البحث عنها بعد أن فشلت في العثور على أي معلومات.