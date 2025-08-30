من الألم إلى الأمل.. الرياضة تثبت قدرتها على شفاء "القلب المكسور"

وتُظهر البيانات أن مئات الآلاف من الأشخاص حول العالم يعانون من هذه المتلازمة التي تغيّر شكل عضلة القلب بشكل مفاجئ وتسبب ضعفها، وغالبًا ما ترتبط بضغوط نفسية أو جسدية شديدة مثل فقدان شخص عزيز. وتشبه أعراضها النوبة القلبية، مع خطر الوفاة المبكرة.