هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تقدم تفاصيل حول "كيف تم سرقة حسابها على موقع إكس"

ويشير الأمر إلى عملية احتيال شائعة يقوم فيها المهاجمون بإقناع ممثلي خدمة العملاء بنقل أرقام الهواتف إلى أرقام أخرى، وبمجرد أن تتم العملية، يسيطر المهاجمون على رقم الهاتف، وتعيين كلمات مرور مختلفة للحسابات الرئيسية التي كان من بينها حساب الهيئة.