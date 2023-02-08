بقي تحت الركام 50 ساعة.. فيديو مؤثر يوثق لحظة لإنقاذ رضيع بتركيا

يُذكر أن زلزالاً عنيفًا بلغت قوته 7.8 درجة ضرب تركيا وسوريا المجاورة في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، ودمر آلاف المباني، ومن بينها العديد من البنايات السكنية والمستشفيات، وخلف آلاف الجرحى والمشردين.