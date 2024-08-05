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انتصاراتها أغضبت الغرب فتنمر عليها.. إيمان خليف: ما حدث معي "يمس كرامة الإنسان"

الملاكمة الجزائرية إيمان خليف
الملاكمة الجزائرية إيمان خليف

قالت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف: إن موجة المراقبة البغيضة التي واجهتها خلال أولمبياد باريس بسبب المفاهيم الخاطئة حول جنسها، "تمس كرامة الإنسان"، ودعت إلى وضع حد لإهانة الرياضيين.

وتحدثت البطلة الجزائرية البالغة 25 عامًا عن تجربتها العصيبة في العاصمة الفرنسية، خلال مقابلة مع وكالة "إس إن تي في"، شريك الفيديو لوكالة "أسوشيتد برس"، مساء الأحد.

عبّرت عن امتنانها للجنة الأولمبية الدولية

وعبّرت إيمان، المولودة في مدينة السوقر، كذلك عن امتنانها للجنة الأولمبية الدولية ورئيسها توماس باخ، على وقوفهما بقوة إلى جانبها بعد قيام الاتحاد الدولي للملاكمة بوضع العثرات في طريق مشاركتها في دورة الألعاب الأولمبية، منذ استبعادها من نزال الميدالية الذهبية في بطولة اتحاد السيدات في مارس 2023.

ضمنت أول ميدالية أولمبية للجزائر منذ عام 2000

وقد ضمنت "إيمان" أول ميدالية أولمبية للجزائر منذ عام 2000، بعد فوزها على المجرية لوكا آنا هارموني في الدور ربع النهائي لمنافسات الوزن المتوسط (66 كيلوغرامًا) في الملاكمة، يوم السبت.

ومن المقرر أن تظهر إيمان في نزال نصف النهائي غدًا الثلاثاء أمام التايلاندية جانجام سوانافينغ، وفي حال فوزها ستخوض مباراة الميدالية الذهبية يوم الجمعة في رولان غاروس.

هل الانتصارات وراء حملة التشويه؟

كانت الانتصارات التي حققتها إيمان، وكذلك التايوانية لين يو تينغ، في حلبات الملاكمة قد تحولت إلى أكبر القصص خلال أولمبياد باربس؛ حيث تحولت الرياضيتان إلى موضوع نقاش في وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي حول العالم، والذي لم يخل من التنمر في الكثير من الحالات.

مزاعم ترامب ومؤلفة هاري بوتر

ومن ضمن الذين دخلوا في الجدل مدّعين أن إيمان متحولة جنسيًّا كان الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية ومرشح الرئاسة الحالي دونالد ترامب، وجي كي رولينغ كاتبة سلسلة أفلام هاري بوتر.

أولمبياد باريس 2024
إيمان خليف

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