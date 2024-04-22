حادث جديد يضاف لسجل الحوادث المقلقة.. طائرة بوينج تفقد إحدى عجلاتها خلال الإقلاع

اضطرت إحدى رحلات شركة FlySafair من جوهانسبرج إلى كيب تاون للعودة للمطار عقب ساعتين ونصف من إقلاعها بعد أن تضررت عجلة الطائرة أثناء الإقلاع، في حادث جديد يضاف إلى سجل الحوادث المقلقة التي تعرضت لها مؤخراً شركة بوينغ الأمريكية.
وقالت شركة الطيران في بيان لها الأحد إن الطائرة من طراز بوينغ 737 غادرت مطار أور تامبو الدولي في الموعد المحدد ولكن بعد الإقلاع، أفاد الموظفون الأرضيون أنهم شاهدوا ما يبدو أنه تلف في إحدى العجلات الخلفية للطائرة.
بدوره أوضح كيربي جوردون، المتحدث باسم شركة فلاي سافير وفق العربية أنه "تم تنبيه الطاقم إلى الملاحظة واتخاذ القرار بالعودة إلى جوهانسبرج"، بحسب موقع "سانداي تايمز".
وقبل الهبوط، قامت الطائرة بتمرير منخفض فوق أو آر تامبو حتى تتمكن فرق السلامة والفرق الفنية من فحص معدات الهبوط بصرياً قبل الهبوط النهائي.
وأكد المراقبون أن إحدى العجلات الخلفية الأربع انحرفت عن مسارها أثناء الإقلاع. وكانت العجلة المتأثرة واحدة من عجلتين متصلتين بدعامة الهبوط الخلفية اليسرى.
وقال جوردون إن الطائرة صممت لتكون قادرة على الهبوط بإطار معيب.
وبعد ساعتين ونصف الساعة من الإقلاع، هبطت الطائرة في مطار أو آر تامبو وتم تفعيل مركبات الاستجابة لاستقبال الطائرة كإجراء احترازي.