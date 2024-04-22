حادث جديد يضاف لسجل الحوادث المقلقة.. طائرة بوينج تفقد إحدى عجلاتها خلال الإقلاع

وقالت شركة الطيران في بيان لها الأحد إن الطائرة من طراز بوينغ 737 غادرت مطار أور تامبو الدولي في الموعد المحدد ولكن بعد الإقلاع، أفاد الموظفون الأرضيون أنهم شاهدوا ما يبدو أنه تلف في إحدى العجلات الخلفية للطائرة.