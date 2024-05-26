خبير تغذية يكشف عن عشبة خضراء تحمي من فقدان البصر في الشيخوخة

أعلن الدكتور ميخائيل غينسبورغ، خبير التغذية، أن تناول الشبت بصورة منتظمة يفيد في الوقاية من التنكس البقعي، الذي يؤدي غالبًا إلى فقدان البصر لدى كبار السن.
وتفصيلاً، أوضح خبير التغذية أن الضمور البقعي المرتبط بالعمر يؤدي إلى فقدان تدريجي للرؤية؛ لذلك يجب تناوُل الخضراوات الطازجة قدر الإمكان.
ويقول "غينسبورغ": "قد يحدث فقدان الرؤية في عمر 60-70 سنة، ولا يستطيع المصاب رؤية أي شيء حتى ما يحيط به؛ والسبب هو التنكس البقعي. وقد ثبت أن الإسترات (مركبات كيميائية عضوية) والكاروتينات الموجودة في الشبت تحمي من تطوُّر التنكس البقعي"، وفقًا لـ"روسيا اليوم".
وينصح الطبيب بإضافة الشبت والخضراوات الورقية الطازجة (الكزبرة والبقدونس) وغيرها إلى مختلف أطباق الطعام.