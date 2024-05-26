خبير تغذية يكشف عن عشبة خضراء تحمي من فقدان البصر في الشيخوخة

ويقول "غينسبورغ": "قد يحدث فقدان الرؤية في عمر 60-70 سنة، ولا يستطيع المصاب رؤية أي شيء حتى ما يحيط به؛ والسبب هو التنكس البقعي. وقد ثبت أن الإسترات (مركبات كيميائية عضوية) والكاروتينات الموجودة في الشبت تحمي من تطوُّر التنكس البقعي"، وفقًا لـ"روسيا اليوم".