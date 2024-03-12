صور مأساوية: بعد وفاة "الكفارنة".. شبح الموت يهدد "الزنط" في غزة.. والمتهم "المجاعة"

وحذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" في بيان لها من "تعرُّض حياة الآلاف من الأطفال والرضع في قطاع غزة للخطر". فيما كشف تقرير أممي عن أن 90% من الأطفال دون سن الثانية و95% من النساء الحوامل والمرضعات يواجهون فقرًا غذائيًّا حادًّا؛ ما يعني أنهم استهلكوا مجموعتين غذائيتين أو أقل في اليوم السابق، والطعام الذي يمكنهم الحصول عليه هو ذو قيمة غذائية منخفضة للغاية.