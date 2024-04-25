علماء: أكثر من نصف سكان العالم مُعَرضون لأمراض ينقلها البعوض

وفي هذا الصدد، أوضحت الأستاذة في المعهد الكتالوني للأبحاث والدراسات المتقدمة في إسبانيا راشيل لوي: "الاحتباس الحراري الناجم عن تغير المناخ يعني أن نواقل الأمراض التي تحمل وتنشر الملاريا وحمى الضنك يمكن أن تجد موطنًا لها في المزيد من المناطق؛ المناطق التي من المرجح أن يكون الناس فيها ضعفاء من الناحية المناعية، التي لا تتوفر على أنظمة صحية جيدة".