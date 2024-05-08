عواصف شديدة الخطورة تضرب ولايتيْ ميشيغان وإنديانا اليوم

حذّرت خدمة الأرصاد الجوية الأمريكية صباح اليوم الأربعاء، سكان ولايتي ميشيغان وإنديانا من وقوع عواصف شديدة قد تتسبب في أضرار جسيمة للمنازل والشركات والمركبات.
وأشارت خدمة الأرصاد الجوية إلى أن العواصف ستتجه نحو عدة ولايات، ولكنها ستكون أقل خطورة عند وصولها إلى أجزاء من ولاية ألاباما وبعض مناطق ولاية تكساس.
وأعلنت ولايتا ميشيغان وإنديانا حالة الطوارئ؛ مشيرة إلى أن العواصف ستكون خطيرة للغاية وقد تتسبب في العديد من الأضرار؛ بما في ذلك سقوط الأشجار وأعمدة الإنارة على المنازل وانقطاع التيار الكهربائي. وناشدت السلطاتُ المواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحذر في مواجهة هذه الظروف الجوية السيئة.