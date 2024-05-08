عواصف شديدة الخطورة تضرب ولايتيْ ميشيغان وإنديانا اليوم

وأعلنت ولايتا ميشيغان وإنديانا حالة الطوارئ؛ مشيرة إلى أن العواصف ستكون خطيرة للغاية وقد تتسبب في العديد من الأضرار؛ بما في ذلك سقوط الأشجار وأعمدة الإنارة على المنازل وانقطاع التيار الكهربائي. وناشدت السلطاتُ المواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحذر في مواجهة هذه الظروف الجوية السيئة.