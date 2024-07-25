لماذا سرقت امرأة أموال كنيسة في أمريكا؟ تفاصيل جريمة غريبة قد تبلغ عقوبتها السجن 20 عاماً

اعترفت امرأة من ولاية ألاباما الأمريكية بسرقة 300 ألف دولار من كنيسة كانت تعمل لديها وإرسال معظم تلك الأموال إلى منشئي المحتوى عبر "تيك توك" فيما يُعرف باسم "عملات تيك توك".
وحسب صحيفة "واشنطن بوست"، كانت كريستين باتوتشيليتي، 35 عاما، من مدينة تسكالوسا اتهمت باستخدام بطاقة ائتمانية تابعة لكنيسة لتقوم بأكثر من 600 عملية نقدية خلال سبعة أشهر في عام 2023، من ضمنها "عملات تيك توك" زادت قيمتها عن 220 ألف دولار.
ومن المتوقع أن يصدر الحكم بحق "باتوتشيليتي" في نوفمبر، بعقوبة سجن يبلغ أقصاها 20 عاما وثلاثة أعوام من الإفراج المشروط تحت المراقبة بالإضافة إلى 250 ألف دولار غرامة.
ولم يرد الدفاع العام المكلف بتمثيل "باتوتشيليتي" على طلب "واشنطن بوست" التعليق الأربعاء، كما لم يرد رقم مرتبط بها على رسالة أرسلتها الصحيفة صباح الأربعاء.
وأشارت وثائق المحكمة إلى أن "باتوتشيليتي" كانت تعمل مساعدة إدارية لدى كنيسة "St. Francis of Assisi University" في تسكالوسا، وأنها ربطت بطاقة "ماستر كارد" الائتمانية التابعة للكنيسة بحسابها عبر "Apple Pay" واستخدمتها لأغراضها الشخصية، بما في ذلك دفع تأمين سيارة.
أما بقية النفقات فكانت على "عملات تيك توك"، بما في ذلك ما يقارب 70 ألف دولار في يونيو 2023، وحوالي 105 آلاف دولار في يوليو، ونحو 75 ألف دولار في أغسطس.
ونقلت الصحيفة عن مكتب المدعي العام الأمريكي قوله إن "باتوتشيليتي" استخدمت العملات المعدنية لإرسال هدايا رقمية إلى منشئي المحتوى.