بعد أيام من واقعة "رئيسي".. طائرة رئيس الوزراء الأرميني تهبط اضطراريًّا في ملعب

وكتب "باشينيان" في صفحته على "فيسبوك": "بسبب سوء الأحوال الجوية هبطت مروحيتنا اضطراريًّا في فانادزور، والآن نواصل رحلتنا على متن السيارة. أتمنى يومًا جميلًا للجميع".