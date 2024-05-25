بعد أيام من واقعة "رئيسي".. طائرة رئيس الوزراء الأرميني تهبط اضطراريًّا في ملعب

تسبّب سوء الأحوال الجوية في هبوط اضطراري لطائرة رئيس الوزراء الأرميني "نيكول باشينيان"، اليوم السبت، في ملعب مدينة فانادزور.
وكتب "باشينيان" في صفحته على "فيسبوك": "بسبب سوء الأحوال الجوية هبطت مروحيتنا اضطراريًّا في فانادزور، والآن نواصل رحلتنا على متن السيارة. أتمنى يومًا جميلًا للجميع".
وذكرت وسائل إعلام محلية، وفق "روسيا اليوم"، أن الحادث وقع عندما كان باشينيان في طريقه إلى مدينة تاشير على الحدود مع جورجيا.
ويأتي الحادث بعد أيام من حادث تحطم مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في محافظة أذربيجان الشرقية، في ظروف جوية سيئة.