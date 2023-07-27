مسؤول استخباراتي أمريكي: اكتشفنا بقايا مخلوقات غير أرضية بمواقع تحطّم أجسام طائرة

ووفق ما نشره الخميس موقع "روسيا اليوم" ردّت عضو الكونغرس قائلةً: "هل كانت بشرية أم غير بشرية؟"، ليجيب: "كانت غير بشرية، وهذا كان تقييمًا من قبل الأشخاص الذي يعملون ضمن البرنامج (الحكومي) ولا يزالون يعملون فيه حتى الآن"، مشيرًا إلى أنه يعرف "العديد من الزملاء الذين أصيبوا بجروح جسدية بسبب نشاط الظواهر الجوية غير المحددة UAP وأشخاصًا داخل الحكومة"، لكنه رفض مشاركة المزيد من التفاصيل.