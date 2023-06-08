"خوذة" متسابق سيارات تباع بمبلغ يتجاوز مليون ريال

أعلنت شركة مزادات للسيارات الكلاسيكية، ومقرّها في كندا "RM Sotheby’s" عن نتائج مذهلة لمزاد "تشارلز لوكلير من أجل إميليا رومانيا!" الخيري.
فقد أجرى سائق سكوديريا فيراري، تشارلز لوكلير، بشكل شخصي، لمزاد على بعض مقتنياته، لتعود عائداتها بشكل مباشر لصالح 20 ألف شخص من النازحين.
وحطمت خوذة Bell HP77 التي تم إنشاؤها خصيصًا للحدث، وارتداها "لوكلير" في جائزة موناكو الكبرى لعام 2023؛ رقمًا قياسيًّا عالميًّا، كأغلى خوذة سباق تباع في مزاد عند سعر 306,000 يورو= 1,235,903 ريالات سعودي.
وكانت بدلة السباق والأحذية قد تم إنشاؤها كقطع فريدة أيضًا خصيصًا لموناكو، بتصميم جريء باللونين الأحمر والأبيض يشبه علم موناكو.
وبيعت بدلة السباق لـ"لوكلير" بمبلغ قدره 61,200 يورو، وجرى بيع الأحذية التي ارتداها خلال السباق بمبلغ 20,400 يورو. كما بيعت قفازات "لوكلير" المتأثرة بالمطر بمبلغ 42,000 يورو.