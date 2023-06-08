"خوذة" متسابق سيارات تباع بمبلغ يتجاوز مليون ريال

وحطمت خوذة Bell HP77 التي تم إنشاؤها خصيصًا للحدث، وارتداها "لوكلير" في جائزة موناكو الكبرى لعام 2023؛ رقمًا قياسيًّا عالميًّا، كأغلى خوذة سباق تباع في مزاد عند سعر 306,000 يورو= 1,235,903 ريالات سعودي.