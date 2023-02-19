"جنون الغذاء والطاقة".. صورة رقمية لتأثير أزمة أوكرانيا على فقراء العالم

منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية قبل نحو عام، لا تزال آثارها السلبية تنعكس على العالم؛ إذ أفاد تقرير جديد صدر عن دورية "نيتشر إنيرجي"، بأن الأزمة الأوكرانية وما سبّبته من زيادة في أسعار الطاقة، قد تدفع حوالى 141 مليون شخص حول العالم إلى الفقر المدقع.