الكويت.. هذه عقوبة كل فنان شارك بأعمال تسيء لبلادنا

وحسب صحيفة "الراي"، شدد "السبيعي" في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الأحد، على حرص وزارة الإعلام على تطبيق القوانين والنظم واللوائح بمسطرة واحدة على الجميع دون تمييز، لافتًا إلى أن دور الوزارة هو الحفاظ على قيم وتقاليد المجتمع الكويتي وإبراز صورته الحقيقية وتمسكه بالقيم والأخلاق التي جُبل عليها أهل الكويت منذ القدم، كما تعمل وزارة الإعلام بكل احترافية وجهد للحفاظ والارتقاء بالذائقة العامة.