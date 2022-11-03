جريمة تهز العراق.. هذا ما فعلته امرأة بزوجها أثناء نومه

أعلنت شرطة محافظة أربيل بكردستان العراق، القبض على (د. غ) بتهمة قتل زوجها المدعو (أحمد جواد)، وحرق جثته داخل حمام بيته.
وقال المقدم هوكر عزيز، المتحدث باسم شرطة أربيل: إن تحقيقات الشرطة أظهرت أن المجني عليه البالغ من العمر 43 عامًا، ويعمل موظفًا لدى وزارة الثقافة، قد تم قتله بآلة حادة قبل إحراق جثته.
وأفاد "عزيز" بأن المجني عليه كان قد تزوج من (د. غ) قبل 7 سنوات، وأنجب منها طفلين، وكانا يسكنان بأحد أحياء أربيل، وقد استفحلت المشاكل بينهما مؤخرًا، مما دفع بالزوجة إلى قتل زوجها بحسب ما اعترفت به خلال التحقيق بعد القبض عليها من قبل الشرطة، أمس الأربعاء.
وأشار المقدم "عزيز" إلى أن المتهمة كانت قد أبلغت الشرطة قبل يومين بأن زوجها مات حرقًا في حمام بيته، بينما كانت هي خارج البيت مع طفليها.
غير أن تحقيقات الشرطة وتحليلات الطب الشرعي أظهرت وفاة المجني عليه إثر تعرضه للضرب بآلة حادة على رأسه قبل إحراق جثته، مما دعا الشرطة إلى القبض على زوجته التي أقرت بارتكابها الجريمة، حسب "سكاي نيوز عربية".
كيف قتلته؟
أكدت الزوجة أنها قتلت زوجها بمطرقة كبيرة هوت بها على رأسه أثناء النوم مرات عدة، ثم سحبت جثته إلى الحمام، وسكبت عليها مادة الكيروسين "المازوت"، وتركتها تحترق تمامًا، وبعدها غادرت المنزل مع طفليها، وتوجهت إلى السوق.
وبعد ساعات، عادت إلى البيت، وصارت تصرخ في الحي، زاعمةً أن زوجها احترق في الحمام.
وأوضح المتحدث باسم شرطة أربيل أن أورق المتهمة ستحال بعد استكمال التحقيقات القانونية إلى القضاء؛ لمحاكمتها بتهمة القتل العمد.