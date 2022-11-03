جريمة تهز العراق.. هذا ما فعلته امرأة بزوجها أثناء نومه

وأفاد "عزيز" بأن المجني عليه كان قد تزوج من (د. غ) قبل 7 سنوات، وأنجب منها طفلين، وكانا يسكنان بأحد أحياء أربيل، وقد استفحلت المشاكل بينهما مؤخرًا، مما دفع بالزوجة إلى قتل زوجها بحسب ما اعترفت به خلال التحقيق بعد القبض عليها من قبل الشرطة، أمس الأربعاء.