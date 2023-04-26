دراسة ألمانية تكشف 3 "أسرار مثيرة" بشأن أدمغة الناطقين باللغة العربية

أما اللغة الصينية ولغات شرق آسيا فتُعرف باليديوغرافيك؛ بمعنى أن كل رسمة تظهر في اللغة الصينية ليست حرفًا بل كلمة ذات معنى.. ولدى هذه الشعوب يكون الفهم والنطق على الجهة اليمنى للدماغ وليس على الجهتين كما هي الحال للناطقين بالعربية.