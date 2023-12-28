خطأ من الطيار.. طائرة ركاب تهبط بالخطأ فوق نهر متجمد

قال ممثلو الادعاء في حوادث النقل في روسيا: إن طائرة من طراز أنتونوف-24 تعود إلى الحقبة السوفيتية على متنها 30 راكبًا هبطت فوق نهر متجمد بالقرب من مطار في أقصى شرق روسيا، اليوم الخميس؛ بسبب خطأ من الطيار.