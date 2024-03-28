يمكن رؤيته بالعين المجردة.. اقتران القمر مع "قلب العقرب" السبت القادم

وأوضح أن البعد الزاوي في حالة الاقتران سيكون عند درجة واحدة تقريبًا ويمكن الاستمتاع برصد ورؤية نجم قلب العقرب والقمر معًا بالعين المجردة أعلى الأفق الجنوبي الشرقي من بعد موعد شروق القمر عند الساعة 11.2 مساء السبت وحتى قبل وقت شروق شمس اليوم التالي عند الساعة 5.40 صباحاً.