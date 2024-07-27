"افتكروني مت وكنت سأدفن حية".. مسنّة مصرية تعود للحياة قبل دفنها وهذا ما قاله العلم عن حالتها

وعندما استعادت "عواطف" وعيها، وجدت الفرحة في عيون كل من حولها، وهي لا تدري ما الذي حدث معها، وبدأ عقلها يطرح عليها الأسئلة: "صحيت قعدت اسأل أنا فين، ومكنتش عارفة إيه اللي حصل، بس الحمد لله أنا الآن في البيت وقاعدة مع ولادي وأهلي، وبشكر جيراني عشان محدش فيهم سابني".