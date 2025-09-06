ضربة لـ"جوجل".. استطلاع: أكثر من نصف الأمريكيين يفضلون الذكاء الاصطناعي على محركات البحث

ووفقًا لموقع مدونة "تومز جايد"، أظهر التقرير أن المستخدمين يلجأون إلى الذكاء الاصطناعي في ستة مجالات رئيسية، تشمل: تخطيط العطلات، إعداد برامج لياقة مخصصة، اختيار الهدايا، إصلاح الأعطال التقنية، مقارنة المنتجات، وصياغة الرسائل.