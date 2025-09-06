ضربة لـ"جوجل".. استطلاع: أكثر من نصف الأمريكيين يفضلون الذكاء الاصطناعي على محركات البحث

في تطور لافت، كشف استطلاع أمريكي جديد أن 55% من المستخدمين باتوا يعتمدون على أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT وGemini بدلًا من محركات البحث التقليدية مثل "جوجل". فيما ترتفع النسبة إلى 62% في بريطانيا، وفقًا لتقرير "Future AI Sentiment Wave 3".
ووفقًا لموقع مدونة "تومز جايد"، أظهر التقرير أن المستخدمين يلجأون إلى الذكاء الاصطناعي في ستة مجالات رئيسية، تشمل: تخطيط العطلات، إعداد برامج لياقة مخصصة، اختيار الهدايا، إصلاح الأعطال التقنية، مقارنة المنتجات، وصياغة الرسائل.
وأوضح التقرير أن "البحث بالذكاء الاصطناعي أصبح نقلة نوعية في سلوك المستخدمين، إذ يبتعدون عن محركات البحث التقليدية عندما يبحثون عن التخصيص والسرعة والراحة".
ورغم استمرار الاعتماد على "جوجل" للتحقق من صحة النتائج، فإن الذكاء الاصطناعي بات الخيار الأول لمهام يومية متزايدة، في تحول يُنذر بتغير جذري في مشهد البحث الرقمي.