لاحتوائها على مكوّنات لم تعلن عنها.. سحب 28 مشروبًا شهيرًا من الأسواق الأمريكية

وأشار "ديتويلر" إلى أنّ عدد عمليات السحب قد يكون مرتفعًا مقارنة بالسنوات السابقة، ليس فقط بسبب وجود المزيد من المكونات غير المعلنة التي تشقّ طريقها إلى المشروبات، ولكن هناك أيضًا ضغوط تنظيمية متزايدة على إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لتضييق الخناق على شركات الأغذية والمشروبات.