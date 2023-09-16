فيديو.. روبوتات تقتحم مباراة لكرة القدم الأمريكية وترعب الجماهير

وخلال المباراة التي أقيمت الأسبوع الماضي صوّر عدد من المشجّعين "روبوتات" تشبه البشر، بوصلات كهربائية وهي تتجوّل بشكل مريب داخل أروقة الملعب، وفي المدرجات؛ مما أثار خوف عدد من الجماهير.