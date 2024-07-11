الملك تشارلز يوجه طلباً لمنتخب إنجلترا قبل نهائي اليورو: "لا ترفعوا ضغطنا"

وطلب الملك من منتخب بلاده أن تشهد المباراة النهائية من اليورو "درجة أقل من الدراما"، قائلاً: "إذا كان بإمكاني أن أشجعكم على تحقيق الفوز قبل الحاجة لأي أهداف عجيبة في اللحظة الأخيرة، أو دراما أخرى من ركلات الترجيح، أنا متأكد من أن الضغوط على ضربات قلب الأمة وضغط الدم ستخفف إلى حد كبير، حظاً سعيداً إنجلترا".