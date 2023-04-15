بالفيديو.. مقتل وإصابة 17 في انهيار جسر بكولومبيا

وتقول الوكالة الوطنية للبنية التحتية في كولومبيا: إن سبب الانهيار قد يرجع إلى التدهور المستمر في هيكل الجسر؛ بسبب الحمولات الثقيلة التي تمر يوميًّا فوقه، أو ربما يكون خطأ في عملية الصيانة أو "ضررًا تسبب به إنسان".