فيديو مرعب.. شاهد ما حدث لمُسِنّ هندي أثناء تناول الشاي في مقهى

وحسب صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية، فقد وقع الحادث يوم الخميس الماضي، في مقاطعة ثريسور بولاية كيرالا جنوبي الهند، حين كان المسن البالغ من العمر 76 عامًا، يجلس في هدوء، يتناول طعامًا ويشرب كوبًا من الشاي في مقهى صغير.