فيديو مرعب.. شاهد ما حدث لمُسِنّ هندي أثناء تناول الشاي في مقهى

نجا مُسِن هندي من انفجار مفاجئ لهاتفه المحمول داخل جيب قميصه، أثناء تناول الشاي في مقهى بولاية كيرالا؛ ليصاب بالرعب وهو يشاهد النيران تشتعل في ملابسه التي يرتديها.
وحسب صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية، فقد وقع الحادث يوم الخميس الماضي، في مقاطعة ثريسور بولاية كيرالا جنوبي الهند، حين كان المسن البالغ من العمر 76 عامًا، يجلس في هدوء، يتناول طعامًا ويشرب كوبًا من الشاي في مقهى صغير.
والتقطت كاميرات المراقبة لحظات الرعب التي عاشها المُسِن بعدها، حين اشتعلت النيران في جيب بملابسه، وارتفعت ألسنة اللهب أكثر؛ فهب المُسِن محاولًا التخلص من النيران المشتعلة في ملابسه قبل أن يأتي صاحب المقهى لمساعدته.
وقد استدعت الشرطة الرجل عقب نشر الفيديو، وأكد أنه لم يُصَب بسوء جراء الحادث.
وحسب الصحيفة؛ فهذه هي الحادثة الثالثة من نفس النوع بالهند، ففي الأسبوع الماضي، وقع حادث مماثل في مدينة كوزيكود حيث أصيب رجل بحروق عندما انفجر هاتف محمول في جيب بنطاله.
وقبل ذلك، في 24 أبريل، توفيت فتاة تبلغ من العمر ثماني سنوات، بعد انفجار هاتف محمول كانت تستخدمه.
وتتعدد أسباب انفجار بطارية الهاتف الذكي، والتي ظهرت بكثرة مؤخرًا؛ فمن الممكن أن يكون السبب الرئيسي وراء انفجار بطارية الهاتف المحمول عيوب التصنيع.
كما توجد العديد من الأسباب الأخرى التي يمكن أن تتسبب في ذلك؛ من بينها الشحن الزائد، أو التلف، أو سوء التصنيع والحرارة الخارجية، واستخدام الهاتف أثناء الشحن.