قتلت طفليها ثم ذهبت برداء أحمر إلى عمل زوجها وطعنته.. جريمة تهز بريطانيا!

هزّت بريطانيا جريمة غريبة؛ حيث أقدمت امرأة على قتل طفليها، ثم طعنت زوجها، في وضح النهار، بدم بارد، في قضية لا تزال الشرطة تكشف ملابساتها شيئًا فشيئًا.
المرأة البالغة من العمر 49 عامًا، والتي تم القبض عليها ولا تزال في الحجز، قتلت طفليها "إيثان جون" البالغ من العمر 11 عامًا، و"إليزابيث جون" البالغة من العمر 7 سنوات، في منزل العائلة بمدينة ستوك أون ترينت.
وبعد إقدامها على قتل الطفلين، توجّهت بعد ذلك إلى مكان عمل زوجها مرتديةً رداء أحمر، لتقوم بطعنه باستخدام سكين بعد الساعة الثانية ظهر الأحد، حسب ما ذكرت صحيفة التلغراف.
وأُخرِج الرجل من المستشفى لاحقًا بعد علاجه من الإصابة بالطعن، فيما أكد جيران العائلة أن الرجل كان أبًا مخلصًا ومحبًا لأطفاله، وأن مقتلهم "حطّمه نفسيًا"، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".
ولم تكشف السلطات التي ألقت القبض على المرأة البريطانية، الدوافع وراء قتلها لطفليها، كما لم تكشف أي تفاصيل حول هوية القاتلة.