قتلت طفليها ثم ذهبت برداء أحمر إلى عمل زوجها وطعنته.. جريمة تهز بريطانيا!

المرأة البالغة من العمر 49 عامًا، والتي تم القبض عليها ولا تزال في الحجز، قتلت طفليها "إيثان جون" البالغ من العمر 11 عامًا، و"إليزابيث جون" البالغة من العمر 7 سنوات، في منزل العائلة بمدينة ستوك أون ترينت.