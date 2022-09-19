بريطانيا تستعد لتوديع الملكة إليزابيث الثانية في جنازة تاريخية بحضور واسع لزعماء العالم

وبعد التحية الوداعية في قاعة وستمنستر في البرلمان البريطاني، من المقرر أن يستقبل الملك تشارلز الثالث، بايدن، والإمبراطور الياباني ناروهيتو؛ وغيرهما من القادة العالميين.