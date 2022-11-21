بعد فيديو ثوران بركانين في روسيا.. علماء يحذرون من الخطر القادم

شبه الجزيرة، التي تمتد إلى المحيط الهادئ على بُعد حوالى 6600 كيلومترًا شرق موسكو؛ هي واحدة من أكثر مناطق العالم تركيزًا فيما يتعلق بالنشاط الحراري الأرضي، مع وجود حوالى 30 بركانًا نشطًا بها.